Власти Малайзии заявили о возобновлении поисков пропавшего 10 лет назад самолета

В Малайзии возобновят поиски самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в 2014 году. Мероприятия начнутся 30 ноября, пишет AFP со ссылкой на министерство транспорта страны.

Из сообщения малайзийского ведомства следует, что американская компания по исследованию морского дна Ocean Infinity будет проводить поиски «в районе, имеющем наибольшую вероятность обнаружения самолета».

Во время предыдущей поисковой операции найти обломки воздушного судна не удалось. По данным AFP, поиски приостановили 3 апреля из-за «не сезона».

8 марта 2014 года самолет Boeing 777, направлявшийся из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров. На борту находились 239 человек. Среди них — китайцы, малазийцы, индонезийцы, а также граждане США, Нидерландов, Франции и Индии.