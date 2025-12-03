Минтуризма Удмуртии: в других муниципалитетах введение турналога не планируется

Ижевск — центр делового (MICE) туризма, поэтому введение турналога не повлияет на основной трафик гостей. Так «Ъ-Удмуртия» в минтуризма республики прокомментировали новый сбор, который пойдет в городской бюджет и, как обосновали в ведомстве, станет источником средств для обновления туристической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Размер налога не велик: в 2026 году ставка по налогу составит 2% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 руб. Для размещения в номере стоимостью 4 тыс. руб. это 100 руб., в номере за 6 тыс. руб. — 120 руб.»,— подсчитали в министерстве.

Турналог начнет действовать с 1 января. Ежегодно ставка по нему будет расти на один процентный пункт, до 5% к 2029 году. Под налогообложение попадут все организации и физлица в Ижевске, предоставляющие места для временного проживания гостей, иными словами — владеющие отелями, гостиницами и хостелами. В ведомстве уточнили, что всего в классификацию коллективных средств размещения входит 161 объект, из них в Ижевске — 62. В среднем турист проводит в республике двое суток.

«Жители Удмуртии, важно отметить, внесены в льготную категорию граждан, которых турналог не коснется. Для жителей Воткинска, Глазова, Игры или Киясово поездка в Ижевск с ночевкой в гостинице будет стоить столько же, сколько до введения налога»,— подчеркнули в минтуризма. В других муниципалитетах республики вводить турналог в 2026 году не планируется.

В ведомстве добавили, что за девять месяцев 2025 года турпоток составил 1,62 млн человек. Для сравнения, за весь 2024 год показатель составил 1,69 млн туристов. «В результате можно с уверенностью прогнозировать, что турпоток в Ижевске в 2026 году сохранится»,— резюмировали в минтуризма.

Напомним, за счет сбора муниципальную казну планируется пополнять примерно на 35 млн руб. в год. Участники рынка считают, что налог приведет к незначительному пересмотру цен с учетом ежегодной индексации стоимости услуг на 10%. Эксперт прогнозирует переток определенных сегментов туристов из отелей в частные квартиры, особенно семей с детьми.

Подробнее об этом читайте в материале «Гость хозяину в платеж».