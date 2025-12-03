Жителей Алтая ждет суд за сбор краснокнижных растений в заповеднике

Два жителя Горно-Алтайска предстанут перед судом за незаконный сбор краснокнижных растений. По ч. 5 ст. 260.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценного растения, принадлежащего к виду, занесенному в Красную книгу РФ) им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы и штраф до 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре Республики Алтай, 6 августа обвиняемые на территории биосферного заповедника «Катунский» выкапывали корни родиолы розовой. Сборщиков задержали сотрудники заповедника, у них изъяли более 7 кг сырья. Разрешительных документов на сбор, заготовку, хранение и перевозку краснокнижного растения у мужчин не имелось.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году Росимущество выставило на торги 4 т родиолы розовой, конфискованной на Алтае.

Илья Николаев