В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены резервуары с топливом

В небе над Воронежем и в двух районах Воронежской области за ночь уничтожили четыре беспилотника. В одном из районов из-за падения сбитого БПЛА «незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом», сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что возгорания не произошло, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 102 беспилотника над семью российскими регионами. Обошлось без жертв и разрушений на земле. В России приостанавливали работу восемь аэропортов.