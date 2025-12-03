Дмитрий Артюхов перенес прямую линию на 7 декабря

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов перенес проведение прямой линии на день раньше, сообщили в правительстве региона. Она пройдет 7 декабря, начало назначено на 18:00.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

«Прямая линия с Дмитрием Артюховым переносится в связи с участием губернатора в важном мероприятии в Москве»,— сказано в сообщении.

Глава региона ранее планировал ответить на вопросы ямальцев 8 декабря. Прямая линия будет совмещена с итоговой пресс-конференцией 2025 года. Жители могут оставить свои вопросы в комментариях в Telegram у господина Артюхова. Сама трансляция будет проходить на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ирина Пичурина