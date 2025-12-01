Глава Ямала Дмитрий Артюхов проведет прямую линию 8 декабря

В 19:00 8 декабря губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проведет прямую линию. Как сообщил он в своем Telegram-канале, она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией 2025 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Глава региона попросил ямальцев оставлять вопросы в комментариях в Telegram. Сама трансляция будет проходить на странице губернатора во «ВКонтакте». «В эфире поговорим о том, каким был этот год для Ямала, и о планах развития. Обсудим проблемы и наболевшие вопросы северян»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, в прошлом году прямая линия с Дмитрием Артюховым прошла 9 декабря. Отвечая на вопросы жителей региона и журналистов, глава региона признал влияние западных санкций на крупные инвестиционные проекты округа, а также рассказал о влиянии технологий и искусственного интеллекта.

Ирина Пичурина