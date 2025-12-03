В правительстве рассказали, как будет работать биометрия в школах

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко раскрыли “Ъ” подробности того, как школы будут в будущем использовать биометрию для прохода на территорию. Изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации», которые установят «необходимое оборудование и проведут интеграционные мероприятия».

Процесс сдачи биометрии возможен лишь с согласия родителя или опекуна ребенка и будет проходить без участия учебного заведения — через приложение «Госуслуги Биометрия». Несовершеннолетнему нужно будет авторизоваться с помощью логина и пароля от портала «Госуслуги» и сделать «селфи». После этого родителю или опекуну поступит запрос на предоставление согласия для обработки данных несовершеннолетнего.

В Минпросвещения рассказали “Ъ”, что система прохода в школы по биометрии уже обкатывается в 20 школах Татарстана. Формат внедрения систем биометрического прохода в других школах, «включая инфраструктуру и необходимые организационные меры», определят после тестирования в Татарстане. В аппарате Дмитрия Григоренко заверили, что в регионе и стране в целом применение системы будет добровольным.

