Детские лица сканируют для взрослых схем

“Ъ” выяснил детали проектируемой властями системы прохода по биометрии в школах: внедрение такой технологии ранее анонсировали в правительстве РФ. Дети будут сами сканировать лица в приложении «Госуслуги Биометрия», но сделать это они смогут только с разрешения родителей. Данные планируется хранить в Единой биометрической системе, но для ее работы со школами потребуются правки федерального законодательства. Сейчас система с биометрическими турникетами обкатывается в Татарстане, при этом местные власти отмечают: родители реагируют на нее «болезненно». Внедрение биометрии во всех школах может обойтись в 48 млрд руб., подсчитал “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О том, что школы смогут в будущем использовать биометрию для прохода на территорию, вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал 26 ноября в Совете федерации. Отвечая на запрос “Ъ”, в аппарате господина Григоренко раскрыли детали этого проекта.

Изображения лиц школьников планируется регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС; в ней уже содержится информация о 50 млн человек). Школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации», которые установят «необходимое оборудование и проведут интеграционные мероприятия».

«Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет»,— добавили в аппарате.

Процесс сдачи биометрии возможен лишь с согласия родителя или опекуна ребенка и технически будет проходить без участия учебного заведения — через приложение «Госуслуги Биометрия». «Пользователь самостоятельно регистрирует данные в нем, подтверждая личность авторизацией через портал "Госуслуги". "Сфотографировать" ребенка и внести его данные в систему без ведома ребенка или родителей невозможно»,— заверили в аппарате Дмитрия Григоренко.

«Несовершеннолетнему потребуется авторизоваться в приложении с помощью логина и пароля от портала "Госуслуги" и сделать селфи»,— описали процесс в Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС), добавив, что после этого родителю или опекуну поступит запрос на предоставление согласия для обработки данных несовершеннолетнего. «Если согласие не дать, данные зарегистрировать не получится»,— добавили в ЦБТ. Согласие может быть отозвано из ЕБС родителем или опекуном в любой момент.

Для работы системы нужны поправки к федеральному закону №572 об идентификации с помощью биометрических данных; законопроект подготовлен и согласовывается в министерствах. Возможность регистрации данных несовершеннолетних граждан в ЕБС «уже реализована» и аналогична процессу для взрослого пользователя, сказали в ЦБТ, но число регистраций детей пока «невелико». На вопрос, как часто детям потребуется переснимать селфи из-за роста и возможного изменения формы лица, в ЦБТ ответили, что любой биометрический образец «активен» от трех до пяти лет «в зависимости от типа биометрии».

В Минпросвещения “Ъ” рассказали, что система прохода в школы по биометрии уже обкатывается в 20 школах Татарстана, где «особое внимание уделено безопасности»: территории учебных заведений огорожены, по периметру установлены камеры, а проход осуществляется через контрольно-пропускные пункты.

Эти КПП оснащены рамками металлоискателей, рентгеновскими сканерами, «скоростными турникетами» и системой контроля доступа, интегрированной с ЕБС, рассказали в Минобрнауки Татарстана. Оборудование смонтировано, в частности, в четырех школах Казани. «Биометрические терминалы установлены на разных уровнях высоты для удобства учащихся младших и старших классов»,— сказали в ведомстве, добавив, что кассы с распознаванием лиц установлены и в школьных столовых.

На вопрос, как в регионе относятся к новинке родители, школьники и учителя, в Минпросвещения “Ъ” ответили, что «отрицательных реакций не зафиксировано». Но в Минобрнауки Татарстана признаются, что «родители болезненно реагируют на внедрение системы», а главной трудностью стала необходимость получения согласия от них на использование данных школьников.

Формат внедрения систем биометрического прохода в других школах, «включая инфраструктуру и необходимые организационные меры», определят после тестирования в Татарстане.

В опрошенных “Ъ” регионах к технологии относятся по-разному.

В администрации Нижнего Новгорода новую схему прохода в школы называют «отличной и удобной» и готовы реализовать ее в случае правки законодательства «в кратчайшие сроки»: «Физические носители карт доступа можно потерять, подделать, а с биометрией это сделать сложнее». В администрациях нескольких школ в Коми опасаются технических сложностей: «На входе могут образоваться толпы детей из-за подвисания оборудования или медлительности ребят». Зампред Госсовета Коми Сергей Артеев сказал “Ъ”, что технологию можно рассматривать как альтернативу школьным пропускам «в случае рекомендаций от органов правопорядка».

В аппарате Дмитрия Григоренко заверили, что в регионе и стране в целом применение системы будет добровольным. «Речи, чтобы пускать в школы "только по биометрии", быть не может»,— уточнили там.

Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков оценивает точность распознавания лиц в системах прохода через турникет на уровне 99,9%. «Распознавание занимает менее секунды. Внедрение системы не скажется на скорости прохода в школу — вход без распознавания занимает примерно столько же»,— полагает он. «Дети взрослеют, лица меняются, но используемые нейросетевые алгоритмы относительно устойчивы к небольшим изменениям. Кроме того, систему можно отдельно дообучить на лицах детей»,— говорит технический директор компании-интегратора R77 AI Ярослав Шмулев. Основные расходы при внедрении такой системы составят «оборудование турникетами, камерами и другим "железом"», говорят в R77 AI. Отметим, что к сентябрю 2025 года на всех столичных стройках должны были быть установлены КПП с проверкой лицевой биометрии. В ГК «Основа» оценивали стоимость одного такого КПП в 1,2 млн руб. В сентябре 2025 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценивал число школ в России в 40 тыс. Исходя из этих оценок, оборудование каждой школы в России лишь одним КПП с проверкой биометрии может обойтись в сумму около 48 млрд руб.

Александр Воронов, Алексей Жабин; корсеть “Ъ”