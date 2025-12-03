В Свердловской области 3-7 декабря ожидаются перебои в телерадиовещании

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала ожидаются в некоторых населенных пунктах Свердловской области до 7 декабря, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Это связано с профилактическими и другими работами.

3 декабря проблемы с сигналом возможны в Зайково с 9:00 до 17:00, в Среднем Бугалыше — с 10:00 до 16:00. На следующий день, 4 декабря, перерывы в вещании ожидаются в Бисерти (10:00-16:00), в Талице они будут в течение двух дней — 3-4 декабря (10:00-17:00). 5 декабря — в Алапаевске (12:00-13:00).

Перебои вещания затронут пакеты каналов РТРС-1, РТРС-2 и станции «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ», «Маруся ФМ».

До этого в Свердловской области отключения телерадиовещания наблюдались с 14 по 16 ноября.

Ирина Пичурина