Свердловчан предупредили об отключении телерадиовещания с 14 по 16 ноября

В период с 14 по 16 октября на территории Свердловской области в связи с профилактическими работами возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

14 ноября с 08:00 до 14:00 могут быть перебои в Нижнем Тагиле, поселках Юшала и Тугулыме в вещании радио «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», РТРС-1 и РТРС-2.

В пакет мультиплекса РТРС-1 входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВЦентр. В РТРС-2 входят телевизионные каналы «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ и МузТВ.

15 ноября с 08:00 до 14:00 перерывы в телерадиовещании будут наблюдаться в Сосьве. Ожидается прекращение сигнала РТРС-1, РТРС-2, радио «Россия».

16 ноября с 09:00 до 14:00 вероятны кратковременные отключения в Восточном. Могут быть перерывы трансляции РТРС-1, РТРС-2, радио «Россия».

Ранее в связи с профилактическими работами в Свердловской области временно отключали телевидение и радио с 20 по 26 октября.

Полина Бабинцева