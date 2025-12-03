Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил о важности отношений с Россией
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что отношения Сеула с Москвой «сложные, но важные». По его словам, страна намерена продолжать поддерживать коммуникацию с Москвой, хотя «на нынешнем этапе существуют серьезные ограничения в отношении того, что можно сделать».
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Глава Южной Кореи связал эту тему с отношениями с КНДР. «Отношения России и Севера развиваются в нежелательном для нас направлении. Но нельзя бросать все»,— сказал он на встрече с иностранными СМИ (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае бездействия ситуация может ухудшиться.
2 декабря на церемонии инаугурации 22-го Консультативного совета по мирному объединению Ли Чжэ Мён предложил восстановить каналы прямой связи с КНДР, чтобы возобновить диалог. Также он «считает, что должен извиниться» перед Пхеньяном за действия своего предшественника.