Airbus готовит инспекции самолетов A320 из-за дефектов в фюзеляжах

Инженеры концерна Airbus выявили дефекты в металлических панелях фюзеляжа на самолетах A320. По данным Reuters, проверке подлежат 628 лайнеров, включая 168 уже эксплуатирующихся, 245 на сборочных линиях и 215 на ранних стадиях производства.

Проблема связана с неправильной толщиной панелей, изготовленных субподрядчиком Sofitec Aero. Дефекты обнаружены не только в передней, но и в задней части фюзеляжа, хотя у летающих самолетов таких отклонений пока не нашли. Airbus подтвердил, что проблема затрагивает самолеты как в производстве, так и в эксплуатации, и в ближайшие дни направит авиакомпаниям инструкции по проверке.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что дефект уже негативно повлиял на поставки в ноябре, а оценка последствий для декабрьских планов продолжается. Хотя проверка одного самолета занимает несколько часов, ремонт может затянуться на 3–5 недель. Новость об этом привела к падению акций Airbus на 9,5%.

Эрнест Филипповский