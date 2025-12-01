Акции Airbus упали на 9,5% из-за сообщений о новых проблемах с A320

Котировки акций Airbus рухнули на 9,5% после того, как Reuters сообщило о новых проблемах с лайнерами европейского авиаконцерна. Это сильнейшее дневное падение цены акций компании с апреля этого года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным агентства, Airbus обнаружила производственный дефект, затронувший панели фюзеляжа нескольких десятков самолетов семейства A320. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что из-за этой проблемы поставки некоторых самолетов уже были просрочены. Но сколько именно лайнеров не было поставлено в срок и насколько сильным оказалось опоздание, источники агентства не уточняют.

На минувших выходных Airbus пришлось отзывать около 6 тыс. самолетов для обновления программного обеспечения. Мера принята после инцидента с A320, выполнявшего рейс из Канкуна в Ньюарк 30 октября. Во время полета воздушное судно резко потеряло высоту, в результате чего пострадало несколько пассажиров. Самолет совершил аварийную посадку во Флориде. Сегодня Airbus сообщил, что почти все попавшие под отзыв лайнеры вернулись к выполнению рейсов после обновления ПО.

Кирилл Сарханянц