Пассажирские перевозки на СвЖД в ноябре выросли на 1,5%

В ноябре Свердловская железная дорога (СвЖД) зафиксировала увеличение пассажирских перевозок на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было отправлено 2,6 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Пригородным сообщением отправили 1,9 млн человек (+2,9%), а дальними рейсами — 700 тыс. человек (-2,5%). Пассажирооборот достиг 710 млн пассажиро-километров, что на 3,3% больше, чем в ноябре 2024 года.

За 11 месяцев 2025 года СвЖД отправила 31,3 млн пассажиров, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пригородные перевозки составили 23,5 млн человек (+1,9%), а дальние — 7,8 млн (+0,7%). Пассажирооборот за этот период увеличился на 1,6% и составил 8,2 млрд пассажиро-километров.

На всей инфраструктуре ОАО «РЖД» в ноябре 2025 года перевезено 111,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем в ноябре 2024 года. Пассажирооборот достиг 10,2 млрд пассажиро-километров (+1,3%).

Напомним, в октябре 2025 года с вокзалов и станций СвЖД отправились 2,9 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем в октябре прошлого года. Из этого объема в пригородных поездах перевезено 2,2 млн человек (+2,3%), а в поездах дальнего следования — 700 тыс. пассажиров (+1,5%).

Ирина Пичурина