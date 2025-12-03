Президент Колумбии призвал Трампа «не будить Ягуара» угрозами об ударах США

Президент Колумбии Густаво Петро призвал «не угрожать суверенитету страны», «не будить Ягуара» и не разрушать двухвековые дипломатические отношения. Так он отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Колумбии из-за производства наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

«Нападение на наш суверенитет — это объявление войны»,— написал господин Петро в соцсети Х.

Колумбийский президент также пригласил Дональда Трампа в свою страну, чтобы посмотреть «как уничтожают нарколаборатории, по одной каждые 40 минут». По его словам, за его время у власти было уничтожено 18,4 тыс. лабораторий.

На заседании кабинета министров Дональд Трамп сообщил, что американские военные готовятся перейти к наземным ударам по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле, подчеркнув, что операции на суше могут начаться «очень скоро». При этом господин Трамп уточнил, что Колумбия также может стать объектом нападения из-за производства кокаина на своей территории.

Влад Никифоров