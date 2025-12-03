На Сахалине завершена эвакуация экипажа севшего на мель китайского балкера

Спасатели Сахалинского филиала Морской спасательной службы сняли экипаж с судна An Yang 2, которое находится на мели близ Невельска с февраля, сообщила пресс-служба правительства региона. Днем ранее во время сильного шторма произошла авария в электросистемах сухогруза, и капитан запросил помощи. Все 14 моряков уже доставлены на берег.

An Yang 2 выбросило на мель в ночь на 9 февраля неподалеку от Невельска. На борту находилось 20 человек экипажа. Груз включал 1 тыс. т угля, 706 т мазута и 54 т дизельного топлива. Судно получило пробоины, но утечки нефтепродуктов не произошло.

Ранее экипаж предполагалось снять с борта с помощью надувных плотов. Электричество на судно планируется подать с берега, когда совсем стихнет шторм. По информации губернатора Валерия Лимаренко, все топливо с судна слито в ходе подготовительных работ для буксировки балкера на место ликвидации.

Эрнест Филипповский