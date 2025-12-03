ДВЖД с начала года сократила погрузку на 5,1%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе—ноябре сократилась на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 66,2 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. При этом, грузооборот за отчетный период вырос на 3,4%, более чем до 224,9 млрд тарифных тонно-километров.

Спад пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (-6,7%, до 7,3 млн т), лесных грузов (-9,2%, до 2,2 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (-20,1%, до 404,8 тыс. т). Объем перевозок основного груза, угля, сократился на 2,4%, до 32,4 млн т, черных металлов — на 2%, до 729,5 тыс. т.

Вместе с тем, погрузка руды цветной и серного сырья выросла в 2,8 раза, до 980,5 тыс. т. Погрузка железной и марганцевой руды увеличилась на 14,2%, до 3,1 млн т, зерна — на 40%, до 134,4 тыс. т.

В ноябре на станциях ДВЖД погружено 6,2 млн т грузов, что на 4% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот в ноябре составил около 20,8 млрд тарифных тонно-километров — с ростом на 2,3%.

Эрнест Филипповский, Хабаровск