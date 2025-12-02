Переговоры Путина и Уиткоффа возобновились в Кремле после перерыва

В Кремле возобновились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Встреча, которая продолжается уже более четырех часов, ранее прерывалась на небольшой перерыв. Со стороны США в переговорах также участвует зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как сообщалось ранее, стороны обсуждают американский мирный план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом.

Это уже шестой визит господина Уиткоффа в Москву после прихода к власти администрации Дональда Трампа.