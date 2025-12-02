Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря

Президент России Владимир Путин пригрозил «отрезать» Украину от моря, комментируя недавние атаки на российские танкеры в Черном море.

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом, в принципе», — сказал президент на пресс-подходе. Видео опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.

Россия также рассмотрит ответные меры против судов стран, помогающих Украине в таких операциях, и расширит удары по портовым сооружениям и кораблям, заходящим в украинские порты, добавил Владимир Путин.

Поводом для заявления стали атаки на танкеры Kairos и Virat у турецкого побережья в конце ноября. На их борту находились 25 и 28 членов экипажа, все были эвакуированы. Оба судна включены в санкционные списки против России. По данным CNN и Reuters, суда были атакованы украинскими морскими дронами.