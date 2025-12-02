Наставник «Локомотива» о поражении: изобретаем способы, как можно проигрывать

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли недоволен последними результатами команды. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после матча со СКА, в котором ярославцы уступили со счетом 3:4 в овертайме.

Фото: ХК «Локомотив»

«Буду краток: мы сами отдали игру сегодня. Сейчас есть ощущение, что мы изобретаем новые способы, как можно проигрывать. Проиграли три матча подряд? Нам не нравится, как мы сейчас играем, последние результаты команды. У нас хорошие игроки, лидеры, поэтому никто не хочет находиться в этой ситуации — будем выбираться вместе. Надеюсь, этот период послужит уроком в дальнейшем»,— прокомментировал Хартли.

На протяжении всего матча со СКА «Локомотив» вел с преимуществом в одну шайбу. По мнению Боба Хартли, в этом случае играть пассивно — не лучший способ.

«Хотим, чтобы в каждой игре у команды был лучший шанс победить. Смотрим и на молодежную команду. Сейчас у нас дальний выезд, после паузы в чемпионате будем определяться по составу»,— сообщил главный тренер. Пауза в чемпионате продлится с 7 по 15 декабря включительно.

Защитник Мартин Гернат не вышел на лед 2 декабря. Наставник пояснил, что игрок почувствовал недомогание после разминки. Отправится ли он на Дальний Восток на следующий матч — пока неясно. 4 декабря «Локомотив» сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

По данным на вечер 2 декабря, «Локомотив» занимает третье место на «Западе» и 5-е место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова