Ярославский «Локомотив» впервые в сезоне уступил СКА

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл санкт-петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:4 в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

На 6-й минуте счет открыл защитник «Локомотива» Никита Черепанов, забивавший в последний раз в феврале 2025 года.

В начале второго периода счет сравнял нападающий СКА Брендан Лайпсик. На 33-й минуте большинство реализовал форвард ярославской команды Александр Радулов, следом за этим «Локомотиву» пришлось играть в меньшинстве из-за удаления. Игрок соперника Сергей Плотников тоже реализовал лишнего.

В третьем периоде свою команду вывел вперед нападающий ярославцев Максим Шалунов, он забил на 49-й минуте. За две минуты до конца основного времени забил игрок СКА Андрей Педан. Игра перешла в овертайм, в котором «Локомотив» заработал командный штраф, большинство реализовал нападающий санкт-петербургской команды Марат Хайруллин.

Это была четвертая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее все три матча выиграл «Локомотив».

4 декабря «Локомотив» сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

Алла Чижова