Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, прибывшего сегодня в Москву. О старте переговоров сообщило агентство Reuters. США на переговорах также представляет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как сообщал Кремль, на встрече планируется обсудить версию американского мирного плана, которая была разработана по итогам обсуждений Украины и США. СМИ писали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер составляли основу этого плана еще в октябре. В процессе работы они в том числе встречались с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Это шестой визит Стива Уиткоффа в Москву после прихода к власти США администрации Дональда Трампа. В аэропорту американского спецпосланника встречал Кирилл Дмитриев. Они поужинали в ресторане со звездой Michelin, прогулялись по Москве, а затем отправились в Кремль.

Лусине Баласян