Цифровую маркировку всей электроники в РФ введут к 2027 году

Правительство РФ установило сроки перехода на обязательную цифровую маркировку для всего рынка радиоэлектроники — от смартфонов до розеток. Согласно подписанному премьером Михаилом Мишустиным постановлению, регистрация участников начнется с 1 марта 2026 года, а полноценный оборот промаркированных товаров должен быть налажен к 1 марта 2027 года.

Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — начнет продавать коды по 50 коп. за штуку с 1 мая 2026 года. В компании настаивают, что это не скажется на ценах. «Влияние на себестоимость не превысило 1% за шесть лет в других отраслях»,— заявили “Ъ” в ЦРПТ, сославшись на исследование НИФИ Минфина.

Предприятия в целом готовы к изменениям. «Все, кто хочет оставаться на этом рынке, должны будут оказаться готовыми»,— отметил производитель электроники Fplus. Однако бизнес указывает на проблемы. «Высок риск перекоса нагрузки, при котором добросовестные производители будут компенсировать издержки за тех, кто игнорирует маркировку»,— предупредил директор дивизиона стратегических программ Yadro Александра Понькина.

Эксперты считают, что система не решит ключевую проблему отрасли — контрафактные комплектующие. «Одновременно с маркировкой следует ввести обязательства по отчетности... о применяемой элементной базе»,— заявил вице-президент GS Group Сергей Долгопольский.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электронике наказали держать марку».