Роскомнадзор пресек длившуюся почти четверо суток DDoS-атаку

Специалисты подвластного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили самую длительную в своей практике DDoS-атаку — она продолжалась 3 дня 22 часа 20 минут. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. Всего за месяц было зафиксировано 1 069 атак на системы госуправления, топливно-энергетического, транспортного, финансового и промышленного секторов, а также на операторов связи.

Основным направлением атак стала телекоммуникационная отрасль, больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. По данным ведомства, большинство вредоносного трафика поступало с IP-адресов в США, Индонезии, Германии, Бразилии и Японии.

Кроме отражения DDoS-атак, Роскомнадзор заблокировал 6 795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов с вредоносным ПО, а также устранил 559 нарушений маршрутизации трафика у 148 организаций.