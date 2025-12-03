На благоустройство Екатеринбурга до 2030 года направят 37,39 млрд рублей
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую муниципальную программу до 2030 года, направленную на улучшение благоустройства города. Предполагается, что общий объем финансирования программы составит около 37,39 млрд руб., сообщили в мэрии.
В рамках благоустройства планируется отремонтировать более 2,13 млн кв. м улично-дорожной сети. Основная часть работ, около 1,28 млн кв. м, будет выполнена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 568 тыс. кв. м — на условиях софинансирования из областного бюджета, деньги на ремонт еще 283 тыс. кв. м дорог выделят из городского бюджета.
Планируется обновить примерно 775 тыс. кв. м дорог и тротуаров в различных районах города. Планируется капитальный ремонт проезда на ул. Омской — на участке от ул. Учителей до ул. Советской. Также предполагается восстановление плотин на Мало-Истокском пруду, реке Патрушихе (на прудах Спартак и Лифтостроительного завода) и Шиловском пруду.
Кроме того, программа включает строительство и реконструкцию уличного освещения в разных частях города, включая улицы Шувакишскую, Карьерную, Городскую, Латвийскую и другие. Освещение будет улучшено также в сквере у дома №23 по улице Электриков, на улице Ферганской и в парке Камвольного комбината, а также у школ №151, №184, №143, №156, лицеев №12 и №109.
Напомним, благоустройство сквера Бориса Рыжего в Екатеринбурге отложили из-за сложностей в реализации первоначального проекта. Из запланированных на 2025 год 30 млн руб. на работы было потрачено только 13 млн руб. на освещение сквера. Оставшиеся 17 млн руб. были перераспределены на благоустройство в парке имени 50-летия ВЛКСМ.