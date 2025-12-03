Главное из интервью гендиректора Melon Fashion Group: о переменах в компании и перспективах фешен-ритейла в 2026 году

Гендиректор Melon Fashion Group (MFG; бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol) Антон Летушев дал “Ъ” первое после вступления в должность большое интервью. В нем он рассказал о целях и задачах компании на ближайшее время, о перспективах для масс-маркета и премиум-сегмента и о том, что ждет рынок в 2026 году. Главные тезисы — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Летушев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Антон Летушев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Цели и задачи в MFG Приведение управленческой структуры в формат холдинга. Сейчас у компании одно юрлицо, под которым работает пять брендов. На днях начался первый этап трансформации — создание для брендов отдельных юрлиц. Создание холдинга даст большую самостоятельность бизнесу этих брендов, но при этом сохранит их операционную эффективность за счет синергии, считают в компании.

Акционеры компании хотят кратного роста ее показателей.

Есть планы по выходу на новые рынки и развитию магазинов в новых форматах.

Планы на 2025 год были реалистичными, поэтому сейчас в компании «довольны прогрессом».

IPO и M&A MFG не исключает вывода на рынок новых брендов или приобретения уже существующих. Это могут быть «комплиментарные» бренды, которые смогут интегрироваться в структуру холдинга.

При благоприятной ситуации на фондовом рынке MFG может провести IPO. Развитие брендов MFG В MFG сейчас работает более 8,5 тыс. человек.

Sela стремится стать «семейным универмагом» и для этого запускает новые форматы. Ранее в магазинах открылись кафе, в ноябре 2025 года компания запустила линейку товаров для дома Sela Home. Точки с ними будут располагаться либо в самих магазинах Sela, либо рядом с ними.

Премиум- и масс-маркет Рынок fashion-ритейла сейчас фиксирует две основные модели потребительского поведения. Первая нацелена на экономию: покупатели целенаправленно ищут товары подешевле, делают это, например, в масс-маркете или на маркетплейсах. У второго типа потребителей общее стремление к осознанному потреблению выражается в более щепетильном отношении к качеству вещей: они готовы покупать меньше, но за более высокую цену.

Fast-fashion вряд ли потеряет актуальность, поэтому многие бренды продолжают работать в такой парадигме, отшивая по 50 коллекций в год.

Проблема масс-маркета в том, что покупатель теряет к нему интерес, если бренд изо дня в день продает одно и то же. Подогреть интерес можно с помощью выпуска еще большего количества моделей. Но отшивать их нужно в меньшем объеме.

ТЦ и маркетплейсы На рынке fashion-ритейла доля e-commerce уже составляет около 50%. У Melon — похожие пропорции, но они меняются от бренда к бренду.

Рост доли онлайн-продаж — «краеугольный камень» переговоров с операторами торговых центров.

Повышение комиссий онлайн-площадок было ожидаемым. Вкупе с налоговыми и законодательными изменениями оно может ударить по многим небольшим селлерам, и они уйдут с рынка. Это создаст предпосылки для дальнейшего роста продаж крупных и системных игроков.

Целевая аудитория торговых марок, которые запускают маркетплейсы, довольно узкая, поэтому крупные игроки не конкурируют с ними.

Появление маркетплейсов сместило сезонные рамки, в которых ранее работал fashion-ритейл, так что погода вряд ли может стать помехой для успешных продаж.

Прогнозы для рынка 2026 год также будет проверкой на эффективность бизнес-модели всех существующих игроков. Налоговые изменения, рост затрат на таможенные процедуры, изменение потребительских моделей и другие факторы сильнее всего ударят по ритейлерам с годовым оборотом до 1,5 млрд руб.

Покупатели все более осознанно относятся к тратам и хотят точно понимать, почему им стоит покупать те или иные товары. Проблемы с продажами могут начаться у тех брендов, которые не могут объяснить клиентам, какую потребность они закрывают. Но могут вырасти нишевые бренды со своим производством, предлагающие потребителю уникальные товары.

Не исключено, что рынок начнут покидать и крупные игроки.

Российские ритейлеры сильно выросли в последние годы и уже не отдадут позиции зарубежным конкурентам, даже если те вернутся на рынок.

Виктория Колганова