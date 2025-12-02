В лобовом столкновении Infinity и Toyota под Екатеринбургом погибла женщина

В Чкаловском районе Екатеринбурга на Полевском тракте, вблизи поворота на поселок Шабры, водитель Infinity выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. В результате аварии женщина-водитель Toyota скончалась на месте от полученных травм.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП.

Ранее две девушки погибли в ДТП под Екатеринбургом. Водителя занесло на дороге, он столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту № 103 «Екатеринбург — Кедровое».

Полина Бабинцева