В лобовом столкновении Infinity и Toyota под Екатеринбургом погибла женщина
В Чкаловском районе Екатеринбурга на Полевском тракте, вблизи поворота на поселок Шабры, водитель Infinity выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. В результате аварии женщина-водитель Toyota скончалась на месте от полученных травм.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП.
Ранее две девушки погибли в ДТП под Екатеринбургом. Водителя занесло на дороге, он столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту № 103 «Екатеринбург — Кедровое».