Две девушки погибли в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Две девушки погибли в ДТП под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Их легковая машина столкнулась с пассажирским автобусом.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла на 11 км автодороги Верхняя Пышма — Невьянск. Предварительно установили, что водитель легковой машины Kia выбрала скорость, которая не соответствовала дорожным условиям, и не справилась с управлением. Машину занесло на встречную полосу и она столкнулась с автобусом ЛИАЗ, который ехал по маршруту № 103 «Екатеринбург — Кедровое».

Погибли две 23-летние девушки — водитель и пассажир легкового автомобиля. В автобусе находились водитель и 10 пассажиров. Водитель автобуса был трезв, а состояние девушки, которая была за рулем легкового автомобиля, устанавливает экспертиза.

ГИБДД назначила расследование аварии. Движение на дороге работает в штатном режиме.

Ранее в аварии с двумя легковыми автомобилями пострадал четырехлетний ребенок. Водителя занесло на дороге, он столкнулся с автомобилем на встречной полосе.

Анна Капустина