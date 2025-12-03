Тяга к перемене профессии

Большинство (73%) работников в РФ хоть раз задумывались о смене профессии, а две трети (66%) уже меняли ее, следует из опроса компаний Skillbox и «Авито Работа». Главная причина сменить сферу деятельности — желание повысить доход (58% опрошенных). Впрочем, для молодых сотрудников важна также самореализация — более половины представителей поколения зумеров (55%) задумываются о смене профессии, когда работа перестает приносить удовольствие, почти треть (31%) — хотят попробовать себя в другой сфере. После 45 лет работники часто делают это из-за возникновения кризисных ситуаций или в результате увольнения с прежнего места работы (26%).

Работодатели, как правило, готовы соответствовать тренду на смену вида деятельности работниками и все чаще предлагают вакансии с переобучением. В третьем квартале этого года количество таких вакансий, по данным «Авито Работы», выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Быстрее всего их количество росло в сельском хозяйстве (плюс 139%), в котором среднее зарплатное предложение составило 76 тыс. руб. в месяц. На втором месте — логистика (плюс 121%) со средней зарплатой 89 тыс. руб., на третьем — пищевая промышленность (плюс 106%), в которой соискателям в среднем предлагали 88 тыс. руб. Как следует из опроса, россияне при смене профессии в большинстве случаев (85%) готовы потерять в заработке только 10–20%. Снизить свой доход на 30–40% согласны 10% опрошенных, на 50% — всего 3%.

Наиболее предпочтительные форматы обучения, как следует из опроса,— стажировки (47%), онлайн-курсы (36%) и программы дополнительного профессионального образования (29%) с упором на практические задания. Зумеры чаще выбирают быстрые и прикладные форматы — онлайн (41%) и самообучение (26%). Миллениалы — системные курсы (46%) и менторство (27%). Старшие поколения считают личное взаимодействие важной частью обучения, поэтому чаще откликаются на вакансии с возможностью традиционного переобучения (27% — у поколения Х, 32% — у бумеров).

Данные опроса несколько противоречат выводам исследования РАНХиГС (см. “Ъ” от 24 ноября), из которого следует, что россияне все чаще стали работать по профессии, полученной при обучении. Впрочем, возможно, оно стало так популярно, что воспринимается респондентами при опросах как полноценный аналог традиционного образования в вузе или колледже — и таким образом, даже поменяв профессию, они отмечают соответствие полученной специальности и работы.

Анастасия Мануйлова