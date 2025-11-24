Наниматель оценил образование

С 2014 года в России увеличилась доля россиян, которые работают по полученной в результате обучения специальности, следует из данных свежего исследования РАНХиГС. С одной стороны, это может быть косвенным эффектом выросшего спроса на труд, благодаря чему многие специалисты наконец нашли устраивающие их предложения в своей отрасли. С другой — это результат смены поколений, из-за которой с рынка труда постепенно уходят те, кто потерял связь с изначальной профессией в 1990-х годах. Им на смену приходит молодежь, тщательнее выбирающая образовательный трек — вуз или колледж — с учетом своих карьерных планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономические реформы 1990-х безвозвратно вытолкнули из профессий многих — и теперь эти люди покидают рынок труда, уступая его тем, кто учился, чтобы работать по специальности

Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ Экономические реформы 1990-х безвозвратно вытолкнули из профессий многих — и теперь эти люди покидают рынок труда, уступая его тем, кто учился, чтобы работать по специальности

Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ

За последние десять лет в РФ выросла доля занятых, чья нынешняя работа связана с образованием, полученным в колледже или вузе. Это следует из данных, которые представил в своей работе «Российский рынок труда в поисках баланса» ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.

Отметим, что несоответствие занятости и образования довольно долго считалось одной из базовых характеристик среднестатистического российского работника, что негативно влияло как на производительность труда, так и на его оплату. Одной из причин этого называли неравномерную маркетинговую активность различных вузов, в результате которой большее число абитуриентов было заинтересовано в получении профессий экономической или юридической направленности, даже когда спрос на таких специалистов на рынке труда начал снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Так, в 2014 году доля тех, чья занятость не была связана с профилем полученного образования, составляла 39,2%, к 2024 году она заметно сократилась — до 36,3%. Доля же тех, кто работает по специальности или на позиции со схожими профессиональными требованиями, в общей сложности увеличилась с 55,3% до 57,6%. Как отмечается в работе, такой рост «характерен для работников всех уровней образования».

Среди причин ее автор выделяет две основные.

Первая — это уход на пенсию поколений, получавших советское образование и впоследствии оказавшихся частично невостребованными на адаптировавшемся после 1990-х годов к новым экономическим реалиям рынке труда.

Согласие их де-факто на любую доступную работу зачастую приводило к разрыву связей с исходной профессией. Отметим, стремление граждан в последующие годы к получению дипломов экономиста или юриста во многом объяснялось тем, что такое образование оценивалось гражданами как универсальное, применимое в различных отраслях экономики как раз в силу памяти о предпочтениях работодателей 1990-х.

Вторая причина — подстройка системы образования к спросу на труд в последние годы и смена предпочтений самих абитуриентов.

Эксперты, впрочем, выделяют и другие причины. «Можно представить, что в силу дефицита кадров у людей появилось больше возможностей устроиться на работу примерно в любой выбранной отрасли. Если раньше работали не по специальности, в частности, потому что не могли найти достаточно хорошего варианта по профилю, то, когда рынок труда разогрелся, такая проблема стала гораздо менее значимой»,— говорит партнер компании FutureToday Денис Каминский. Напомним, что уровень безработицы в 2023–2024 годах в РФ опустился до исторического минимума в силу стремительного роста числа вакансий, предлагаемых компаниями.

В то же время, как отмечает глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский, чтобы обеспечить дальнейший рост доли работающих по специальности, необходима трансформация подходов к образованию. «Важно давать студентам разнообразный набор знаний на первых курсах, не требуя сразу определиться с конечной профессией. Если они будут выбирать ее на третьем-четвертом курсе, этот выбор будет более осознанным и с большей вероятностью приведет их к работе по специальности в будущем»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова