Спрос россиян на недвижимость в Черногории осенью снизился на 21%

Осенью 2025 года интерес россиян к покупке недвижимости в Черногории сократился на 21% год к году, сообщили в сервисе Prian. В Ricci отмечают, что в ноябре снижение составило 15%. Эксперты связывают это с заявлениями местных властей о введении визового режима для россиян с третьего квартала 2026 года.

«Охлаждает рынок информационный фон», — говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева. Одновременно на рынке появились первые объявления о срочной продаже объектов со скидкой 10–20%. «Многие россияне, приобретавшие недвижимость для летнего отдыха, рассматривают её продажу», — констатирует директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

Введение виз усложнит сделки и может снизить турпоток. «Визовый режим сам по себе усложнит процесс покупки, сделав его более длительным. Страна столкнется со снижением турпотока, что повлечет падение спроса. Цены могут стагнировать», — отмечает основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

Черногория традиционно востребована россиянами для курортной недвижимости. По данным Prian, с января по ноябрь 2025 года страна формировала 5,6% запросов на зарубежные объекты против 9,5% годом ранее. Эксперты также связывают падение спроса с отсутствием прямых перелетов, ограничениями на перевод средств и сложностями получения гражданства через инвестиции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Балканы уходят со скидкой».