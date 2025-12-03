Гендиректор MFG не исключил уход с рынка крупных одежных сетей

В 2026 году на фоне изменения налоговых условий, таможенных процедур и потребительских моделей бизнес небольших одежных брендов может сильно просесть, считает гендиректор Melon Fashion Group Антон Летушев. Однако не исключен уход и крупных игроков, говорит он.

«Уйти могут и крупные, экономика бизнеса у всех разная. Не в 2026 году, а возможно, чуть позже»,— говорит господин Летушев.

Он напомнил, что рынок уже видел уход и быстрое сворачивание бизнеса крупных игроков — например, около десяти лет назад закрылись магазины «Центр Обувь» «Более тысячи магазинов было. Закрылись чуть ли не за три месяца. Так что масштаб не всегда гарантия стабильности»,— заключил он.

Виктория Колганова