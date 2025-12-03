Власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской магистрали за 50 трлн рублей

Российские власти рассматривают возможность отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб) из-за высокой стоимости проекта — около 50 трлн руб., сообщили источники «Ъ». Эксперты предупреждают, что без Севсиба Северный морской путь (СМП) останется без необходимой транспортной инфраструктуры.

По информации «Ъ», вице-премьер Виталий Савельев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с выводом о нецелесообразности строительства участков Нижневартовск—Белый Яр и Таштагол—Урумчи (КНР). Отказ аргументирован сложными геологическими условиями и сокращением инвестиционной программы ОАО РЖД. По данным «Ъ», на 2026 год планируется потратить не более 1 трлн руб. против 1,49 трлн руб. в 2024 году.

Севсиб должен был перераспределить нагрузку на Восточном полигоне и соединить Транссиб с СМП, открыв транспортный коридор для экспорта угля из Кемеровской области и других регионов. «Без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную часть грузовой базы», — отмечает президент Национального центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

