Melon Fashion Group думает о покупке новых брендов

В портфеле одежного ритейлера Melon Fashion Group могут появиться новые бренды, сообщил в интервью “Ъ” гендиректор компании Антон Летушев. По его словам, это могут быть «комплементарные бренды», которые компания со временем интегрирует в свой холдинг.

Melon Fashion Group управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Первые четыре бренда работают в среднем и среднем минус ценовых сегментах. Idol, запущенный в 2023 году, позиционируется как премиум-сегмент. Последней крупной M&A-сделкой для Melon Fashion Group стала покупка розничной сети Sela у ее основателей в 2019 году. Сумма сделки не раскрывалась, но аналитики оценивали ее в 600 млн руб.

Подробнее о планах по развитию Melon Fashion Group — в интервью Антона Летушева для «Ъ».

Виктория Колганова