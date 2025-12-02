Деньги ушли мимо цели

Фигурантом уголовного дела стал бывший гендиректор АО «ЦНПО "Каскад"» (ныне банкрот) Сергей Посохов. Он подозревается в использовании не по назначению аванса в 15 млн руб. при возведении объекта на Дальнем Востоке.

Как сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, уголовное дело по недавно введенной в практику и пока редко используемой статье УК о нарушении условий контракта, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ч. 2 ст. 201.2 УК РФ), возбудили следователи управления ведомства по Восточному военному округу. Пока единственным подозреваемым является бывший гендиректор АО «Центральное научно-производственное объединение "Каскад"» Сергей Посохов.

«Следствием установлено, что в июле 2022 года государственным заказчиком и АО ЦНПО "Каскад" заключен многомиллионный договор субподряда о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Хабаровском крае»,— сообщили военные следователи, отметив, что именно на экс-главу «Каскада» возлагались «обязанности по надлежащему исполнению договора».

По версии ГВСУ СКР, гендиректор ЦНПО не организовал выполнение строительно-монтажных работ на объекте, а полученный аванс в размере 15 млн руб. использовал не по назначению.

«В результате условия договора выполнены не были, чем Минобороны России причинен многомиллионный ущерб, военными следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию»,— резюмировали в ГВСУ, отметив, что ход расследования находится на контроле у руководства главка. Стоит отметить, что, по данным “Ъ”, мера пресечения господину Посохову пока не избиралась, хотя в случае признания его виновным ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Нужно отметить, что ЦНПО «Каскад» имеет давнюю и славную историю. Созданное в 1919 году на базе Акционерного общества русских электротехнических заводов, во время Великой Отечественной войны под названием «Проектно-монтажный трест № 5» предприятие обеспечивало, помимо прочего, создание коммуникационных систем связи правительства страны, эвакуированного из Москвы в Куйбышев. Свое последнее названием НПО получило в 1969 году. Оно объединяло 11 филиалов в разных городах.

ЦНПО занималось «разработкой, производством и поддержанием компонентов систем управления войсками, ракетных и ракетно-космических комплексов, а также стартовых, технических и измерительных комплексов». Предприятие участвовало в обеспечении работы объектов администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и других органов власти. «Каскад» участвовал в создании космических систем «Буран», «Мир» и «Альфа», технических и стартовых комплексов космодромов Байконур и Плесецк.

Решением Арбитражного суда Москвы в декабре 2023 года ЦНПО было признано банкротом. Его задолженность перед кредиторами составила, согласно открытым данным, более 1,1 млрд руб. Крупнейшим из них, на который приходится около 30% долга, является военное ФГУП «Главное управление специального строительства».

Сергей Сергеев