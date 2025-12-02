ЦБ опустил курс доллара до минимума с мая 2023 года

Банк России установил на 3 декабря курс доллара на уровне 77,5 руб. Это стало минимумом с 13 мая 2023 года, когда доллар стоил 77,2 руб.

2 декабря официальный курс доллара ЦБ был на уровне 77,7 руб. Курс евро на 3 декабря составил 89,9 руб., китайского юаня — 10,9 руб.

Внебиржевой курс доллара по состоянию на 20:07 мск падал на 0,68%, до 77,2 руб., следует из данных Investing.com.

По прогнозам главы ВТБ Андрея Костина, в 2026 году доллар будет стоить больше 90 руб. По его мнению, на курс рубля может повлиять уменьшение продажи валюты Центробанком и падение цен на нефть.