Посольство РФ опровергло сообщения о «захвате самолета» россиянами в Актау

Посольство России в Казахстане опровергло утверждения о захваченном россиянами самолете, севшем в степи Казахстана. Об этом сообщила дипмиссия в Telegram-канале. Все пассажиры рейса Pegasus, который вынужденно приземлился в Актау, покинули борт и получили новые билеты.

Совместно с Генконсульством РФ в Уральске было установлено, что борт Pegasus Airlines, следовавший из Стамбула в Актобе, был перенаправлен в Актау из-за нелетной погоды. Группа из 16 человек, включая 11 граждан России, согласилась покинуть самолет и разместиться в гостинице под гарантии бронирования билетов на прямые и стыковочные рейсы до Актобе на 3 декабря.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что несколько десятков россиян отказались покидать самолет и как будто бы «захватили» его после вынужденной посадки «где-то в степи» под Актау. После шестичасового полета борт приземлился в 1,5 тыс. км от пункта назначения, а экипаж заявил о завершении рейса и предложил всем покинуть самолет. Казахстанские пассажиры, как утверждалось, покинули борт, тогда как россияне якобы решили остаться, опасаясь проблем с миграционными службами.