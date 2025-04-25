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Актриса Нонна Гришаева записала песню про Ярославль

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева записала песню «Душа большой страны», которая посвящена Ярославлю. Видеоклип опубликован на странице Фонда Нонны Гришаевой ВКонтакте.

Фото: скриншот видеоклипа «Душа большой страны»

Фото: скриншот видеоклипа «Душа большой страны»

«Песня написана за 1 час во время спектакля "Лучший город Земли". Фамилии, факты, самые любимые и самые атмосферные места города – все, что вы слышите в этой песне, – называли жители Ярославля, а поэт Вениамин Борисов мгновенно превращал их слова в стихи»,— говорится в сообщении фонда.

Автором музыки стал композитор Николай Чермошенцев. Песню спела Нонна Гришаева при участии Народного хора Ярославского колледжа культуры.

В песне перечисляются знаковые места города (Волковский театр, Волжская беседка, Волжская набережная, Стрелка) и известные земляки, такие как Валентина Терешкова, Леонид Собинов, Николай Некрасов. Упомянут и хоккейный клуб «Локомотив».

«Ты хозяин полноправный древнерусской старины. Ярославль — город славы и душа большой страны»,— поется в припеве.

В сообщении министерства культуры Ярославской области песня названа гимном. В минкульте «Ъ-Ярославль» уточнили, что речь о присвоении официального статуса гимна города песне не идет, так как у Ярославля уже есть официальный гимн «Город-князь».

Антон Голицын

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