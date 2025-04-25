Актриса Нонна Гришаева записала песню про Ярославль

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева записала песню «Душа большой страны», которая посвящена Ярославлю. Видеоклип опубликован на странице Фонда Нонны Гришаевой ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видеоклипа «Душа большой страны» Фото: скриншот видеоклипа «Душа большой страны»

«Песня написана за 1 час во время спектакля "Лучший город Земли". Фамилии, факты, самые любимые и самые атмосферные места города – все, что вы слышите в этой песне, – называли жители Ярославля, а поэт Вениамин Борисов мгновенно превращал их слова в стихи»,— говорится в сообщении фонда.

Автором музыки стал композитор Николай Чермошенцев. Песню спела Нонна Гришаева при участии Народного хора Ярославского колледжа культуры.

В песне перечисляются знаковые места города (Волковский театр, Волжская беседка, Волжская набережная, Стрелка) и известные земляки, такие как Валентина Терешкова, Леонид Собинов, Николай Некрасов. Упомянут и хоккейный клуб «Локомотив».

«Ты хозяин полноправный древнерусской старины. Ярославль — город славы и душа большой страны»,— поется в припеве.

В сообщении министерства культуры Ярославской области песня названа гимном. В минкульте «Ъ-Ярославль» уточнили, что речь о присвоении официального статуса гимна города песне не идет, так как у Ярославля уже есть официальный гимн «Город-князь».

Антон Голицын