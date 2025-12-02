Уиткофф поделился с Путиным впечатлениями от прогулки по Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал переговоры с российским президентом Владимиром Путиным с того, что поделился впечатлениями от прогулки по российской столице. Он назвал ее хорошей, а Москву — «удивительным городом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anastasia Barashkova / Reuters Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

«Очень хорошая, красивая прогулка»,— сказал господин Уиткофф в ответ на ремарку Владимира Путина о том, что у американских коллег было время прогуляться.

О старте переговоров информационные агентства сообщили около 19:40. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль за 2,5 часа до этого. Президент России Владимир Путин в тот момент выступал на форуме ВТБ «Россия зовет».

На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование на Украине. Ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа передаст российской стороне новую версию плана по достижению мира на Украине. В пресс-службе Кремля называли первоначальный план США «очень хорошей основой» для обсуждений мира.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «От Майами до Москвы».

Анастасия Домбицкая