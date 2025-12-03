Гендиректор Melon Fashion Group о концепции нового раздела Sela Home

Одежный ритейлер Melon Fashion Group, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, в ноябре 2025 года запустил линию товаров для дома — Sela Home. Как рассказал в интервью “Ъ” гендиректор Melon Fashion Group Антон Летушев, точки с товарами для дома будут располагаться либо в самих магазинах Sela, либо рядом с ними.

Sela начала экспериментировать с форматом в 2024 году, открыв кафе в нескольких своих магазинах. «В идеальном формате — это один большой магазин с разными секциями: семейный универмаг, который качественно закрывает все потребности семьи», — отметил господин Летушев.

Sela Home, согласно данным картографических сервисов, уже открылись в Москве в торговых центрах «Павелецкая плаза», Columbus, «Город Лефортово» в Москве, а также в «Охта молле» в Санкт-Петербурге и в «Гринвиче» в Екатеринбурге.

Подробнее о планах по развитию Melon Fashion Group — в интервью Антона Летушева для «Ъ».

Виктория Колганова