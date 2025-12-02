Суд отказал экс-мэру Пышмы Виктору Соколову в освобождении из колонии

Свердловский областной суд отказал бывшему главе Пышминского городского округа Виктору Соколову в освобождении из-за болезни, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, в марте 2024 года суд признал Виктора Соколова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным суда, Виктор Соколов с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку на 450 тыс. руб. в виде строительных материалов, а также незаконного демонтажа веранды и строительства новой в своем доме. Деньги были переданы за «общее покровительство и попустительствопо службе» директору МУП «Водоканалсервис».

Адвокат обвиняемого подал апелляцию в Тавдинский районный суд, но она была отклонена. Тогда постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции. Областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Виктор Соколов продолжит отбывать наказание в колонии.

После отставки Виктора Соколова в феврале 2024 года, администрацию муниципалитета возглавил председатель думы Пышминского района Станислав Фоминых.

Полина Бабинцева