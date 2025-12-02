Глава ВТБ Костин назвал депозиты самым надежным вложением

Депозиты остаются одним из наиболее привлекательных способов инвестиций, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. Особенно это актуально для граждан, «которые не особенно хотят или даже могут разбираться в каких-то более сложных финансовых инструментах», добавил он.

«Банковский депозит в надежном, хорошем банке, я думаю, сегодня самое такое надежное вложение»,— сказал господин Костин телеканалу «Россия 1».

По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков во второй декаде ноября достигла 15,5%. Рост с начала прошлого месяца составил 0,18 п. п. Это первое повышение показателя с января 2025 года.

