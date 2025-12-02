Производитель «Бугульмы» может объединиться с «Росспиртпромом»

Производитель алкоголя «Татспиртпром» рассматривает возможность объединения с крупнейшим в России производителем спирта — «Росспиртпромом», сообщают источники «Ъ». Если сделка состоится, совокупные активы нового холдинга могут достичь 28–33 млрд руб.

Гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов в письме участникам рынка отметил, что компании будут работать автономно, но в рамках единой группы. Объединение, по его словам, позволит увеличить производство продукции и расширить бренд-портфель, а также усилить федеральное присутствие «Татспиртпрома». Предполагается, что штаб-квартира объединенной компании останется в Казани, что «позволит Татарстану нарастить налоговую базу».

Собеседники «Ъ» подтверждают, что процедуры по слиянию уже идут. «Росспиртпром» заинтересован в сделке, так как располагает мощностями по выпуску спирта, но не имеет команды для розлива алкоголя. По оценке экспертов, бизнес «Татспиртпрома» стоит 20–25 млрд руб., «Росспиртпром» был продан в 2024 году за 8,289 млрд руб.

«Татспиртпром» владеет ликеро-водочными и спиртовыми заводами, дистрибуторской компанией «Алкоторг» и брендами Tundra, «Алтай», Volga Valley, «Бугульма» и другими. «Росспиртпром» объединяет восемь спиртовых заводов в разных регионах страны.

«Татспиртпром» и «Росспиртпром» пока не комментируют официально возможное объединение.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Единение спирта и водки».