Осужденным прибавили лет

Апелляционный военный суд в Москве ужесточил наказания бывшим начальнику шкиперско-технического отделения одной из войсковых частей ФСБ Сергею Паротикову и руководителю приемки военного представительства Михаилу Дударенко. В августе их и еще двух фигурантов признали виновными в хищении 153 млн руб. в ходе поставки радиоустановок Vega, предназначенных для поиска терпящих бедствие кораблей. Тогда они получили три и два года колонии соответственно, теперь — семь и шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде 2 декабря завершилось рассмотрение апелляционных представлений Главной военной прокуратуры и жалоб защиты на приговор, вынесенный летом этого года 235-м гарнизонным военным судом Сергею Паротикову, Михаилу Дударенко, гендиректору ООО «НПП "Муромский радиоприбор"» Святославу Денисову и представителю ООО «Радио-Навигатор» Максиму Нечаеву. Двое первых получили реальные сроки — три и два года соответственно, предприниматели — по два года условно.

Как сообщал “Ъ”, в деле речь шла об исполнении контракта на сумму 153 млн руб., заключенного управлением материально-технического обеспечения ФСБ РФ с ООО «НПП "Муромский радиоприбор"». Компания обязалась произвести и снабдить российские суда береговой охраны персональными радиоустановками Vega, обеспечивавшими глобальную и надежную связь с кораблями при форс-мажорных обстоятельствах, в первую очередь в тех зонах Северного Ледовитого океана, где полностью отсутствовала или была затруднена спутниковая, мобильная и радиосвязь.

Одним из условий договора на поставку изделий было их производство из отечественных компонентов. Поставками радиоустановок, производившихся на НПП «Муромский радиоприбор» в 2014–2019 годах, занимался официальный дилер производителя ООО «Радио-Навигатор». Он презентовал изготовленные персональные планшеты как «новейшую отечественную разработку». Однако в ходе проверки выяснилось, что условия контракта были нарушены, заказчик отказался принимать товар, а Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После проведенной экспертизы следствие пришло к выводу, что изготовители не только обманули заказчика, использовав в радиоустановках японские и корейские детали, но и существенно завысили при этом стоимость изделий.

Организаторами этой мошеннической схемы военное следствие посчитало бенефициара ООО «НПП "Муромский радиоприбор"» Алексея Ковальчука и главного связиста департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ капитана первого ранга Дмитрия Кафтанова. Обоим в суде назначили по два года заключения, и прокуратура не стала это решение обжаловать.

В представлении, рассмотренном на этот раз, надзорное ведомство просило увеличить сроки лишения свободы Сергею Паротикову и Михаилу Дударенко до семи и шести лет со штрафами 800 тыс. и 600 тыс. руб., а также лишить обоих воинских званий. Предпринимателям военный прокурор также предложил удвоить сроки заключения, а всем осужденным — уплатить солидарно по иску заказчика 113,7 млн руб. (часть ущерба была погашена).

Вину признали все, кроме Сергея Паротикова.

Сергей Паротиков в апелляционном суде настаивал, что претензии проверяющих к изделиям были беспочвенны, поскольку персональные радиоустановки Vega были приняты на вооружение и до сих пор исправно работают.

Что касается цен на товар, то они, по словам фигуранта, были заранее согласованы с заказчиком.

Неверными, по мнению осужденного, оказались и выводы экспертизы, поскольку не были учтены расходы на доставку комплектующих, а также создание пунктов гарантийного ремонта, предусмотренных госконтрактом.

Сам господин Паротиков и его адвокат Дмитрий Ким просили оправдательного приговора.

Михаил Дударенко, у которого двухлетний срок истекал уже в конце декабря, просил оставить приговор в силе и не лишать его звания капитана второго ранга. Условно осужденные бизнесмены также просили решение 235-го гарнизонного суда не менять. При этом господин Нечаев заявил, что частично возместил причиненный вред из собственных средств, уплатив 1,15 млн руб., хотя, отметил он, его роль в деле сводилась лишь к содействию перевозке заказанного импортного оборудования через границу. К тому же, указал осужденный, было бы несправедливо назначать большие сроки, чем ранее осужденным Алексею Ковальчуку и Дмитрию Кафтанову. Осужденный Денисов солидаризировался с Максимом Нечаевым.

Адвокаты, в свою очередь, утверждали, что коллизия с импортными деталями возникла потому, что в России и на заводе НПП «Муромский радиоприбор» не было опыта производства заказанного оборудования. Поэтому и было решено закупить в 2013–2018 годах электронные платы (большинство претензий было к наличию именно этих деталей) у Samsung и Japan Radio Company. При этом остальное оборудование было отечественным.

В итоге апелляционная судейская коллегия практически полностью согласилась с мнением военного прокурора. Сроки заключения Сергею Паротикову и Михаилу Дударенко были увеличены до семи и шести лет со штрафами 800 тыс. и 600 тыс. руб. Оба были лишены званий. До пяти лет были увеличены условные сроки осужденным Нечаеву и Денисову с испытательным сроком три с половиной года (ранее было два года). Иск ФСБ к осужденным на 113,7 млн руб. был удовлетворен.

Адвокат Дмитрий Ким после заседания заявил, что обжалует апелляционное определение в кассационном суде. Его коллеги отказались от комментариев.

Алексей Соковнин