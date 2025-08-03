Приговор вычислили по радиоприборам

В Москве военным судом вынесен приговор по резонансному делу о хищении 153 млн руб. при поставках установок для поиска терпящих бедствие в океане кораблей Vega. По версии следствия, продукция поставлялась по завышенной цене, да еще и не соответствовала заявленным требованиям. Бывшие начальник шкиперско-технического отделения одной из войсковых частей ФСБ Сергей Паротиков и руководитель приемки военного представительства Михаил Дударенко получили три и два года лишения свободы соответственно, представители компании-производителя и дилера отделались условными сроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На оглашение приговора фигуранты дела прибыли в суд своим ходом, поскольку ранее были переведены из-под стражи под домашний арест или запрет определенных действий. Их сопровождали родные и адвокаты.

Из приговора следовало, что бывшие представитель заказчика—начальник шкиперско-технического отделения одной из войсковых частей ФСБ Сергей Паротиков, руководитель приемки военного представительства Михаил Дударенко, гендиректор ООО «НПП "Муромский радиоприбор"» Святослав Денисов и представитель ООО «Радио-Навигатор» Максим Нечаев признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В уголовном деле речь идет об исполнении контракта, заключенного управлением материально-технического обеспечения ФСБ РФ с ООО «НПП "Муромский радиоприбор"». Последний, помимо прочего, производил персональные радиоустановки глобальной морской системы связи при бедствии марки Vega. Они должны были обеспечить пограничникам на море связь при форс-мажорных обстоятельствах в тех зонах Северного Ледовитого океана, где полностью отсутствовала или была затруднена спутниковая, мобильная и радиосвязь.

Поставками этих изделий в 2014–2019 годах занимался официальный дилер производителя — ООО «Радио-Навигатор», презентовавший планшеты как «новейшую отечественную разработку». Соответственной была и ее стоимость. Однако проведенная Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР техническая экспертиза показала, что гаджеты собирались на купленных в Китае электронных платах, произведенных корпорациями Samsung и Japan Radio Company.

Комплектующие затем устанавливались в произведенные на НПП корпуса, что, по мысли производителей, видимо, должно было подтвердить отечественный статус разработки.

Проверяющие эти действия не оценили, забраковав весь контракт на 153 млн руб., что и стало поводом для возбуждения ГВСУ уголовного дела.

К уголовной ответственности по нему были привлечены бенефициар ООО «НПП "Муромский радиоприбор"» Алексей Ковальчук (в конце 2023 года его объявили в международный розыск) и главный связист департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ капитан 1-го ранга Дмитрий Кафтанов (дело было выделено в отдельное производство). Позже, в апреле 2023 года, под следствием оказались господа Паротиков, Дударенко, в задачу которого входила оценка качества товара, и гендиректоры компании-производителя и дилера Святослав Денисов и Максим Нечаев.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы расследования содержали сведения, составляющие гостайну. По данным источников “Ъ”, из четырех подсудимых не признал вину лишь Сергей Паротиков. Адвокат Дмитрий Ким, представляющий его интересы, сообщил, что его подзащитный настаивал и на следствии, и в суде, что условия контракта были четко соблюдены и к поставленным приборам у заказчика нет претензий. Кроме того, отметил адвокат, в деле нет никаких подтверждений тому, что цены были завышены. «Так что об ущербе нет и речи»,— резюмировал адвокат.

Однако суд посчитал версию следствия доказанной.

Капитана в отставке Паротикова председательствующий Николай Петухов приговорил к трем годам колонии общего режима с запретом на три года занимать должности на госслужбе, а также штрафу в размере 350 тыс. руб.

приговорил к трем годам колонии общего режима с запретом на три года занимать должности на госслужбе, а также штрафу в размере 350 тыс. руб. Бывший начальник военного представительства Михаил Дударенко , согласно судебному решению, должен провести в колонии на год меньше и уплатить штраф в размере 250 тыс. руб.

, согласно судебному решению, должен провести в колонии на год меньше и уплатить штраф в размере 250 тыс. руб. Святослав Денисов и Максим Нечаев получили по два года условно с выплатой штрафов в размере 120 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно.

Суд также удовлетворил иск к осужденным потерпевшей стороны — ФСБ России — на сумму 112 млн руб. Исковое требование оказалось меньше фигурирующего в деле ущерба, поскольку признавшие вину фигуранты успели частично погасить причиненный вред.

Когда председательствующий еще зачитывал приговор, в зал заседаний вошли конвоиры, которые надели на приговоренных к реальным срокам подсудимых наручники. При выходе из суда адвокаты осужденных Паротикова и Дударенко заявили, что обжалуют приговор. Защитники наказанных условно отказались от комментариев.

Отметим, что Сергей Паротиков среди коллег был известен тем, что в свободное от службы время играл нападающим в команде «Бастион» Офицерской хоккейной лиги.

Алексей Соковнин