Российский рынок акций снизился после слов Путина о возможной войне с Европой

Индекс Мосбиржи опустился на 1,1% после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия готова начать войну в случае угрозы со стороны Европы. На минимуме индекс упал до 2657,5 пункта, следует из данных площадки.

На момент закрытия торгов индекс Мосбиржи падал на 0,73%, до 2 667,2. Лидерами роста стали МТС (+0,86%), «Яндекс» (+0,79%), «Мать и дитя» (+0,77%), «Т-Техно» (+0,31%) и «Татнефть» (+0,03%). Сильнее всего упали акции «Магнитогорского металлургического комбината» (-1,47%), «Совкомфлота» (-1,4%), НЛМК (-1,43%), «Северстали» (-1%) и «ВК» (-0,86%).

Владимир Путин заявил, что Россия не намерена воевать с Европой. «Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас»,— сказал он журналистам после выступления на форуме «Россия зовет!».