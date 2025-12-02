Александр Бречалов прокомментировал вырубку деревьев в центре Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов на ежегодной прямой линии прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Ижевска. Глава республики сказал, что вырубаются только аварийные деревья. Также он отметил, что в регионе постоянно проводятся программы озеленения.

«Улица Ленина. Сейчас там высадили вазоны. Я лично был на этой улице. Ко мне обратилась женщина: “Смотрите, оно скоро рухнет”. Я лично взял отвертку из машины и без очень серьезных усилий просто вогнал полностью стержень вовнутрь… все превратилось в труху. И таких деревьев у нас огромное количество», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, на ул. Ленина по программе озеленения города начали устанавливать вазоны для кустарников, а также шаровидных и кустовых ив. Также на участке Ленина—Карла Маркса—Красноармейской высадили 16 ясеней-крупномеров. Установленные вазоны с новыми растениями заменяют старые тополи, пораженные тлей. Если бы их не вырубили, деревья могли обрушиться в любой момент.

Анастасия Лопатина