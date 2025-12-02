Турпоток в регионы «Серебряного ожерелья России» достиг почти 11 млн человек

По итогам января-октября текущего года турпоток в регионы «Серебряного ожерелья России» вырос на 7% к году. При этом иностранцы совершили на 16% поездок больше, чем годом ранее, сообщают аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В октябре регионы Северо-Запада посетили 1,1 млн туристов, а за десять месяцев 2025 года — почти 11 млн человек. Это 14% от всех турпоездок по стране. Каждая вторая (55%) пришлась на Петербург.

В целом на «Серебряное ожерелье» приходится пятая часть (20%) всех иностранных гостей в РФ. По числу интуристов традиционно лидирует Петербург, который в январе-октябре посетили 663 тыс. иностранцев. Следом с большим отрывом идут Мурманская, Ленинградская области и Республика Карелия.

Средняя продолжительность поездок по регионам «Серебряного ожерелья России» за январь-октябрь 2025 года составила три ночи. Наиболее длительные поездки туристы совершают в Калининградскую область (четыре ночи).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на территории «Серебряного ожерелья России» в Вологодской области появились три новых туристических автомобильных маршрута протяженностью около 715 км.

Андрей Цедрик