Три новых турмаршрута длиной 715 км появились в «Серебряном ожерелье России»

На территории так называемого «Серебряного ожерелья России» (межрегиональный туристский проект, комплекс маршрутов по 11 субъектам СЗФО) появилось три новых автомобильных маршрута: «Жемчужины русского Севера», «Устюжна — уездный город» и «Вытегра — корабельная сторона». Все они проходят по Вологодской области.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Виды Вологды. Скульптурная композиция «Девочка с мороженым и котик» на бульваре проспекта Победы.

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» организаторы, первый маршрут пролегает через Вологду, село Семенково, город Кириллов и село Ферапонтово и позволяет «замедлиться» после ритма жизни в мегаполисе, «испытать ностальгические чувства о провинциальном прошлом».

Второй проходит через два города — Вологду и Устюжну. Последний — старинный город с богатой историей, известный своими купеческими традициями и легендами. Он находится в 245 км от Вологды. На машине можно доехать за 3,5 часа.

Автомобильно-туристический маршрут «Вытегра — корабельная сторона», в свою очередь, охватывает Вологду, село Липин Бор и город Вытегру. Здесь расположено более 1,5 тыс. больших и малых озер и часть акватории Онежского озера. Также в Вытегре можно посетить музей «Подводная лодка Б-440».

Протяженность трех автотурмаршрутов по Вологодской области составляет почти 715 км, для туристов в этих локациях работают 15 гостиниц и отелей, столько же ресторанов и кафе и 12 объектов придорожной инфраструктуры. Всего же по территории регионов «Серебряного ожерелья России» сегодня проходит 15 автомобильных туристических маршрутов общей протяженностью более 6 тыс. км.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что с начала этого года турпоток в регионы «Серебряного ожерелья» увеличился на 8%.

Андрей Цедрик