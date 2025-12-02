Замгендиректора отстреливается от статьи

Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, структура «Роскосмоса») Иван Юдаков, находясь под судом по уголовному делу, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Управленец воюет простым штурмовиком. Между тем потерпевшая сторона обжаловала приостановку дела, настаивая на неотвратимости наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Московский городской суд отклонил жалобу потерпевшей стороны на решение Мещанского райсуда столицы о приостановке уголовного дела в отношении бывшего заместителя гендиректора ЦНИИмаш Ивана Юдакова. Структура, одним из руководителей которой он являлся,— головной научно-исследовательский институт госкорпорации «Роскосмос» в области ракетно-космической техники.

Господину Юдакову инкриминируется особо крупное мошенничество и получение взяток (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В деле есть еще один фигурант — предприниматель Михаил Шторм. Ему вменяли в вину только мошенничество, в отношении него судебное производство продолжается.

В своей жалобе представитель потерпевшей стороны указывал, что уголовная ответственность Ивана Юдакова должна быть «неотвратима и служить примером для всех должностных лиц, вовлеченных в процесс выполнения государственного оборонного заказа».

По его мнению, заключив контракт с Минобороны, Иван Юдаков стремился лишь избежать уголовной ответственности, приостановление уголовного дела в отношении него приведет к тому, что причиненный ущерб ЦНИИмаш возмещен не будет. В решении горсуда говорится: приостановление дела не исключает возможности компенсации вреда.

Ранее Мещанский суд, сообщается в апелляционном постановлении, удовлетворил ходатайство, поданное начальником пункта отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ивана Юдакова в связи с заключением контракта о прохождении военной службы.

Адвокат господина Юдакова Рафаиль Абубикеров сообщил “Ъ”, что его подзащитный имеет спортивный разряд по стрельбе и после заключения контракта прошел обучение управлению БПЛА.

«Уже порядка двух месяцев Иван Юдаков исполняет свой долг на фронте в должности стрелка в одном из штурмовых подразделений»,— заявил защитник.

Мещанский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в сентябре 2025 года. В начале судебного процесса господин Юдаков свою вину признал частично, заявляя, что причиненный им ущерб завышен, его действия квалифицированы неправильно, а часть контрактов, заключенных им с подконтрольной Михаилу Шторму фирмой, были выполнены. Позднее он признал вину в полном объеме.

Как уже рассказывал “Ъ”, Михаил Шторм был учредителем и, по версии обвинения, конечным выгодоприобретателем ООО «РК-Сервис», которым управлял через подставных лиц. Эта компания была создана в 2019 году, ее уставный капитал составляет всего 10 тыс. руб., при этом она осуществляет порядка 150 видов деятельности. ООО «РК-Сервис» сотрудничало с «Роскосмосом» в качестве отраслевого оператора, то есть компании, которая должна была предоставлять различные услуги подведомственным предприятиям госкорпорации без участия в конкурсах. Махинации, по версии следствия, были совершены в то время, когда Иван Юдаков занимал в ЦНИИмаш пост замгендиректора по строительству и инновационным программам.

По версии обвинения, в июне 2021 года ЦНИИмаш привлек «РК-Сервис» к строительным работам — в частности, фирма должна была заниматься закупкой стройматериалов и оборудования. Объем выполняемых «РК-Сервис» работ составлял порядка 100 млн руб. в год. В период с февраля по март 2022 года Иван Юдаков и Михаил Шторм, по материалам дела, приняли решение использовать авансируемые ЦНИИмаш на выполнение работ средства для «незаконного личного обогащения». В обвинительном заключении отмечается, что фигуранты предприняли действия по введению в заблуждение руководства ЦНИИмаш относительно деятельности «РК-Сервис». Роль Ивана Юдакова заключалась в согласовании и подписании договоров, при этом взятые на себя обязательства «РК-Сервис» выполняла лишь частично или не выполняла вовсе.

Ефим Брянцев